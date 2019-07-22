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Trump'tan Fed'e çağrı: Büyük fırsat kaçırdı, bir daha kaçırmamalı

22.07.2019 - 16:27
Trump'tan Fed'e çağrı: Büyük fırsat kaçırdı, bir daha kaçırmamalı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Fed'e ithafen, "Büyük bir fırsat kaçırdılar. Bir daha kaçırmamalılar" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği ABD Merkez Bankası'na (Fed) ithafen, "Büyük bir fırsat kaçırdılar. Bir daha kaçırmamalılar" çağrısı yaptı.

Fed'in faizleri çok hızlı ve çok büyük bir oranda artırdığını ileri süren Trump, Fed politikalarını belirleyicileri zaman ve para harcamakla suçlayarak, Faiz oranları çok daha düşük ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ülkenin varlıkları çok daha yüksek olmalı dedi.

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Faiz indiriminin çok maliyetsiz ve verimli olacağını söyleyen Trump şöyle devam etti:

"Enflasyon bu kadar düşükken, ülkemiz, yanlış yönlendirilen Fed yüzünden, vatandaşlarına diğer ülkelere göre yüksek faiz ödetiyor. Bunun yanında miktar kısıntılarının devam etmesi ülkemizin rekabetçiliğini zorlaştırıyor. Şu ana kadar yaptıklarımızın çok daha iyisini yapabilirdik. Ekonominin kötüye gitmesi durumunda Fed'in faizleri indirmesi çok daha maliyetli olacak."


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