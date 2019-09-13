KOBİ'lere bilişim desteği artacak | Sektör Haberleri

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliği ile "3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi" 19 Eylül'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilecek.

"Ekonominin İtici Gücü KOBİ'ler, KOBİ'lerin İtici Gücü Bilişim" sloganıyla düzenlenecek kongrede, KOBİ'leri Endüstri 4.0'a hazırlamak için yeni para teknolojilerinden e-ticaret pazarına, KOBİ'lerin kurumsallaşmasından uluslararası ilişkilerin işletmeler çerçevesinden değerlendirilmesine kadar birçok konu ele alınacak.

KOBİ'lerle birlikte, imalat ve hizmet sektörleri, girişimciler ve melek yatırımcıların da hedef kitle olarak belirlendiği kongrede, birçok oturum ve panel gerçekleştirilecek. Kongrede rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı, yeni sanayi dönüşümüyle ortaya çıkan fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, KOBİ'lere güç veren çözümler, bilişim güvenliği farkındalığı gibi başlıklar uzmanlar tarafından incelenecek.

"KOBİ'LER EKONOMİMİZİN İTİCİ GÜCÜ"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ekonomide istenilen güce ulaşılabilmesi için KOBİ'lere ve bilişime ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "KOBİ'ler, ekonomimizin itici gücüdür. Bilişim ise KOBİ'lerin itici gücüdür. Bu yıl 3'üncü kez, bu iki unsurun ekonomimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gözler önüne sereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aktepe, kongreyi, KOBİ'lerin sorunlarına çözüm aramak amacıyla düzenlediklerine değinerek, kongrede finansmana erişimi, büyümeyi, yeni teknolojilere uyum sağlamayı, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunlar gibi konu başlıklarını masaya yatıracaklarını ve sorunlara çözüm önerileri sunacaklarını söyledi.