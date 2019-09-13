‹ Önceki Haber ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor Sonraki Haber › KOBİ'lere bilişim desteği artacak KOBİ'lere bilişim desteği artacak

Merkez Bankası repo ihalelerini tamamladı

13.09.2019 - 12:21
Merkez Bankası repo ihalelerini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 ve 20 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhalelere toplam 27 milyar liralık teklif geldi.

##$HABER_1457354$##

İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

‹ Önceki Haber ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor Sonraki Haber › KOBİ'lere bilişim desteği artacak KOBİ'lere bilişim desteği artacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,61% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,6783 Değişim: 0,36%
Düşük 5,6533 13.09.2019 Yüksek 5,6904
Açılış: 5,6579
6,2912 Değişim: 0,38%
Düşük 6,2533 13.09.2019 Yüksek 6,3171
Açılış: 6,2674
272,26 Değişim: -0,21%
Düşük 272,17 13.09.2019 Yüksek 275,61
Açılış: 272,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.