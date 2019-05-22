Fırtına kiviye zarar verdi | Sektör Haberleri

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Uzunlar, "Yapılan tespitin ardından kivide yüzde 25 oranında hasar olduğunu belirledik. Bu durum yeni sezon rekoltesine de olumsuz yansıyacak" dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, AA muhabirine, geçen hafta sahil ve orta kesimde etkili olan fırtınanın kivi ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Fırtına sonrası hasar tespit komisyonu kurduklarını ifade eden Uzunlar, yapılan tespitin ardından kivide yüzde 25 hasar olduğunu belirlediklerini, bu durumun yeni sezon rekoltesine de olumsuz yansıyacağını aktardı.

Uzunlar, çok kısa süre etkili olan fırtınanın hassas kivi dallarını kırmaya yettiğini kaydederek, bu nedenle zararın büyük olduğunu belirtti. Daha önce bahçesini TARSİM'e sigortalatan üreticilerin başvuru yaparak bu zararını karşılayabileceğine işaret eden Uzunlar, tüm üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Uzunlar, bugünlerde kivinin tozlaşma süreci olduğuna dikkati çekerek, "Beklentimiz bu süreçte havaların sıcak gitmesi. Yağmurlu geçmesi durumunda rekolte kaybının daha da artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kivi üretimini bölgede çok önemsediklerini ifade eden Uzunlar, "Kivi, bölge halkına çok ciddi gelir getiren ve katma değer kazandıran bir ürün haline geldi. Şu anda yıllık üretim 7 bin ton civarında. Bizim hedefimiz bu üretimi birkaç yıl içerisinde 12-13 bin tona çıkarmak." dedi.

Uzunlar, müsait arazisi olan üreticilere mutlaka kiviye yönelmeleri çağrısında bulunarak, kivinin pazarlama sorunu olmadığı ve her yıl fiyatının arttığına vurgu yaptı.