‹ Önceki Haber "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" Sonraki Haber › ABD ham petrol stokları arttı ABD ham petrol stokları arttı

Fırtına kiviye zarar verdi

22.05.2019 - 16:41
Fırtına kiviye zarar verdi | Sektör Haberleri

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Uzunlar, "Yapılan tespitin ardından kivide yüzde 25 oranında hasar olduğunu belirledik. Bu durum yeni sezon rekoltesine de olumsuz yansıyacak" dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, AA muhabirine, geçen hafta sahil ve orta kesimde etkili olan fırtınanın kivi ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Fırtına sonrası hasar tespit komisyonu kurduklarını ifade eden Uzunlar, yapılan tespitin ardından kivide yüzde 25 hasar olduğunu belirlediklerini, bu durumun yeni sezon rekoltesine de olumsuz yansıyacağını aktardı.

Uzunlar, çok kısa süre etkili olan fırtınanın hassas kivi dallarını kırmaya yettiğini kaydederek, bu nedenle zararın büyük olduğunu belirtti. Daha önce bahçesini TARSİM'e sigortalatan üreticilerin başvuru yaparak bu zararını karşılayabileceğine işaret eden Uzunlar, tüm üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

##$HABER_1455183$##

Uzunlar, bugünlerde kivinin tozlaşma süreci olduğuna dikkati çekerek, "Beklentimiz bu süreçte havaların sıcak gitmesi. Yağmurlu geçmesi durumunda rekolte kaybının daha da artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kivi üretimini bölgede çok önemsediklerini ifade eden Uzunlar, "Kivi, bölge halkına çok ciddi gelir getiren ve katma değer kazandıran bir ürün haline geldi. Şu anda yıllık üretim 7 bin ton civarında. Bizim hedefimiz bu üretimi birkaç yıl içerisinde 12-13 bin tona çıkarmak." dedi.

Uzunlar, müsait arazisi olan üreticilere mutlaka kiviye yönelmeleri çağrısında bulunarak, kivinin pazarlama sorunu olmadığı ve her yıl fiyatının arttığına vurgu yaptı. 


‹ Önceki Haber "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" Sonraki Haber › ABD ham petrol stokları arttı ABD ham petrol stokları arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
83.675 Değişim: -1,92% Hacim : 5.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 83.675 22.05.2019 Yüksek 85.580
Açılış: 85.042
6,1236 Değişim: 0,50%
Düşük 6,0899 23.05.2019 Yüksek 6,1289
Açılış: 6,0931
6,8472 Değişim: 0,64%
Düşük 6,7934 23.05.2019 Yüksek 6,8533
Açılış: 6,8038
250,87 Değişim: 0,53%
Düşük 249,38 23.05.2019 Yüksek 251,14
Açılış: 249,54
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.