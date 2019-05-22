ABD ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetim'nin verilerine göre; ABD ham petrol stokları 4.7 milyon varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, 17 Mayıs haftasında ABD ham petrol stokları 4.7 milyon varil artışla 476.8 milyon varile ulaştı. Ham petrol rafinerileri 17 Mayıs haftasında yüzde 89.9 kapasite ile çalışarak günlük 16.6 milyon varillik üretim yaparken, bu rakam 10 Mayıs haftasının üretiminin 98 bin varil altında kaldı. Doğalgaz üretimi aynı haftada günlük ortalama 5.2 milyon varil oldu.

Ham petrol ithalatı günlük ortalama 6.9 milyon varil olurken, bu rakam 10 Mayıs haftasının günlük 669 bin varil altında kaldı. Toplam ticari petrol stokları 16.8 milyon varile yükseldi