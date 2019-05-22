‹ Önceki Haber Fırtına kiviye zarar verdi Fırtına kiviye zarar verdi

ABD ham petrol stokları arttı

22.05.2019 - 17:53
ABD ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetim'nin verilerine göre; ABD ham petrol stokları 4.7 milyon varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, 17 Mayıs haftasında ABD ham petrol stokları 4.7 milyon varil artışla 476.8 milyon varile ulaştı. Ham petrol rafinerileri 17 Mayıs haftasında yüzde 89.9 kapasite ile çalışarak günlük 16.6 milyon varillik üretim yaparken, bu rakam 10 Mayıs haftasının üretiminin 98 bin varil altında kaldı. Doğalgaz üretimi aynı haftada günlük ortalama 5.2 milyon varil oldu.

Ham petrol ithalatı günlük ortalama 6.9 milyon varil olurken, bu rakam 10 Mayıs haftasının günlük 669 bin varil altında kaldı. Toplam ticari petrol stokları 16.8 milyon varile yükseldi


‹ Önceki Haber Fırtına kiviye zarar verdi Fırtına kiviye zarar verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
83.675 Değişim: -1,92% Hacim : 5.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 83.675 22.05.2019 Yüksek 85.580
Açılış: 85.042
6,1236 Değişim: 0,50%
Düşük 6,0899 23.05.2019 Yüksek 6,1289
Açılış: 6,0931
6,8472 Değişim: 0,64%
Düşük 6,7934 23.05.2019 Yüksek 6,8533
Açılış: 6,8038
250,87 Değişim: 0,53%
Düşük 249,38 23.05.2019 Yüksek 251,14
Açılış: 249,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.