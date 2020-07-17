‹ Önceki Haber Pegasus 17 ülkeye daha uçacak Pegasus 17 ülkeye daha uçacak Sonraki Haber › "Faizler çok düşük kalmayı sürdürecek" "Faizler çok düşük kalmayı sürdürecek"

Bakan Pakdemirli'den fındık rekoltesi açıklaması

17.07.2020 - 18:10
Bakan Pakdemirli'den fındık rekoltesi açıklaması | Sektör Haberleri

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin devreye girerek fındık alımı yapacağını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “2020 yılı fındık rekoltemizi 665 bin ton olarak öngörmekteyiz” dedi.

Karadeniz ve Ordu fındık müstahsilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte TMO’nun üretici dostu fiyat politikalarından memnun olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi açıklanan fındık alım fiyatları üreticide büyük memnuniyetle karşılanmıştı. Fındık rekoltesini belirlemek amacıyla, üretim yapan illerimizde ‘Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları’nı oluşturduk. Sahadaki fındık bahçelerini gezen komisyonlar, çotanakları sayarak önce ilçe, daha sonra da il rekolte tahminlerini belirlediler. Buna göre 2020 yılı fındık rekoltemizi 665 bin ton olarak öngörmekteyiz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.786 Değişim: -0,02% Hacim : 17.074 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 118.361 17.07.2020 Yüksek 119.161
Açılış: 118.865
6,8689 Değişim: 0,19%
Düşük 6,8486 17.07.2020 Yüksek 6,8709
Açılış: 6,8562
7,8569 Değişim: 0,60%
Düşük 7,7990 17.07.2020 Yüksek 7,8633
Açılış: 7,8098
400,06 Değişim: 0,94%
Düşük 396,00 17.07.2020 Yüksek 400,20
Açılış: 396,33
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.