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Pegasus 17 ülkeye daha uçacak

17.07.2020 - 18:02
Pegasus 17 ülkeye daha uçacak | Ekonomi Haberleri

Pegasus, ağustos ayında Rusya da dahil 17 ülkeye daha yurt dışı uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

 

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarına tekrar başlayan şirketin, ağustos ayında kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştireceği belirtildi.

Buna göre 1 Ağustos'ta Gürcistan'da Tiflis'e, İran'da Tahran'a, Irak'ta Bağdat ve Erbil'e, Katar'da Doha'ya, Kırgızistan'da Bişkek'e, Mısır'da Hurgada ve Şarm El Şeyh'e, Rusya'da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody ile Kuveyt'e uçuşlar başlayacak.

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Pegasus'un 2 Ağustos'ta İsviçre'de Cenevre'ye, Almanya'da Hannover'e, 10 Ağustos'ta ise Fas'ın Kazablanka kentine uçuşları olacak.

15 Ağustos'ta açılması planlanan hatlar ise "Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad" olarak sıralandı.


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