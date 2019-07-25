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Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak

25.07.2019 - 10:25 | Son Güncelleme :
Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak | Teknoloji Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 854 bin haneye 29 lira 90 kuruş bedelle sunulan genişbant internet hizmetinin 30 Eylül’e kadar uzatılacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Türkiye’de sabit genişbant yaygınlığının artırılması amacıyla bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Turhan, “Bugüne kadar internet hizmeti almayan veya en az 3 ay önce internet hizmetini iptal etmiş olan yaklaşık 2 milyon haneye internetin sağlanmasını hedefleyen bir proje kapsamında yine Türk Telekom tarafından toptan seviyede İnternet Bizden Kampanyaları sunulmaktadır. Söz konusu kampanyalar kapsamındada genellikle 29,90 TL’ye genişbant internet hizmeti sunulmaktadır” dedi. Turhan, bu kampanyadan Nisan 2019 itibariyle 854 bin hanenin yararlandığını ve kampanyanın süresinin 30 Eylül’e kadar uzatılması amacıyla BTK’dan onay beklendiğini vurguladı.


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