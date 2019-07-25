‹ Önceki Haber Gözler Merkez'in faiz kararında! Kredi faizleri nasıl etkilenir? Gözler Merkez'in faiz kararında! Kredi faizleri nasıl etkilenir? Sonraki Haber › Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak

Memur-Sen’in teklifi: Seyyanen 200 TL, yüzde 8+7 zam

25.07.2019 - 10:18
Memur-Sen’in teklifi: Seyyanen 200 TL, yüzde 8+7 zam | Ekonomi Haberleri

Ağustos ayı başında kurulacak olan toplu görüşme masası öncesi Memur-Sen de zam teklifini açıkladı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istiyoruz” dedi. Teklif kabul edilirse, evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur statüsündeki bir çalışanın maaşı birinci altı ayda 3 bin 852 TL’den 4 bin 485 TL’ye, ikinci altı ayda da 4 bin 798 TL’ye çıkacak. Memur-Sen’in taleplerini alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, “Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. 1 Ağustos’ta sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum” dedi.

GELİR VERGİSİ SABİTLENSİN

Memur-Sen’in hem yetkili konfederasyon ve hem de hizmet kollarının tamamında yetkili sendika olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: “200 lira seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz. Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımı da, sözleşmeli personel istihdamı ayıbı da son bulmalı. Gelir vergisi yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15’i aşan kısım kamu işverenince tazmin olunmalı. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılmalı.”

BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLSİN

Yalçın, kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor, bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz. Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen iş yerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 lira tutarında bayram ikramiyesi geçmeli.”


Etiketler

‹ Önceki Haber Gözler Merkez'in faiz kararında! Kredi faizleri nasıl etkilenir? Gözler Merkez'in faiz kararında! Kredi faizleri nasıl etkilenir? Sonraki Haber › Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak Ucuz internet 30 Eylül’e uzayacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.673 Değişim: 0,21% Hacim : 5.678 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 102.714 25.07.2019 Yüksek 104.154
Açılış: 103.676
5,6543 Değişim: -0,93%
Düşük 5,6512 25.07.2019 Yüksek 5,7731
Açılış: 5,7071
6,3008 Değişim: -0,98%
Düşük 6,2975 25.07.2019 Yüksek 6,4384
Açılış: 6,3629
259,64 Değişim: -0,78%
Düşük 259,47 25.07.2019 Yüksek 264,79
Açılış: 261,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.