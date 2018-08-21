Teknolojide milli hamle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teknolojide yerli ve milli çağrısına şirketlerden destek sürüyor. Türkiye’nin yerli telefon üreticilerinden Başarı Elektronik bünyesindeki Kaan, Türkiye’de üretim için kolları sıvadı. Bunun için şirket Ankara’da sıfır bir fabrika kurdu.

Türkiye’nin millileştirilmiş işletim şirketi Pardus da tüm kamuya yayılmak için görev bekliyor. AK Partili belediyelere ‘Pardus kullanın’ çağrısı yapılırken Pardus’un ticarileşmesi için çalışan HAVELSAN, kamu kurumlarının gönül rahatlığıyla Pardus’a geçebileceğini belirtiyor.

‘ANADOLU PARSI’ PARDUS GÖREVE HAZIR

TÜRKİYE’nin millileştirilmiş işletim sistemi Pardus’un kamuda ve belediyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Pardus’u TÜBİTAK’la birlikte geliştirmeye devam eden ve ticarileştiren HAVELSAN, kapılarını Hürriyet’e açtı. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Ürünü önce biz kullandık, şimdi kamu kurumlarına öneriyoruz. Belediyelerin yanı sıra, bankacılık, enerji gibi kritik altyapılarda mutlaka millileştirilmiş yazılımımız kullanılmalı” dedi.

Bu arada AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili 883 belediyeye tebligat göndererek ekonomiye katkı anlamında tasarruf tedbiri uygulanması yönünde bilgilendirme yaptı. 17 maddelik tebligatta millileştirilmiş işletim sistemi Pardus’a da yer verildi. Tebligatta belediyelerden lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımları yerine ivedilikle Pardus’a geçmeleri istendi.

Pardus’u ilk olarak da HAVELSAN’ın kullanmaya başladığını ve diğer şirketlerin de kullanımına hazır hale getirdiklerini belirten Atalay, “İşletim sisteminin bir kurumda çalışabilmesi için o kurumda diğer kullanılan yazılımlarla da uyumlu olması gerek. Windows’u sildiniz, Pardus’a geçtiniz, ama ofis paketi sizinkine uymuyor, o zaman kullanamazsınız. Bu nedenle aynı zamanda Pardus işletim sistemiyle uyumlu diğer uygulamaları da temin ettik. Word, excel gibi ofis uygulamaları var. Bununla uyumlu ‘libreoffice’ açık kaynak bir paket, onunla test ettik ve çalıştığını gördük. AK Parti’li belediyelere yapılan çağrı çok önemli. İstanbul’da Pendik ve Eyüp Belediyesi geçmişti ama, daha da yaygınlaşması lazım. İşin mutlaka ticari boyutu da var ancak, ticari olmaktan ziyade bu iş artık milli bir mesele” dedi.

AHMET HAMDİ ATALAY: DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

PARDUS’un yaygınlaşması için bazı düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu: “Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na taleplerimizi ilettik. Birincisi ithal edilen bilgisayarların içerisinde işletim sistemiyle birlikte gelmemesi lazım. İkincisi de yazıcı gibi çevresel donanımların mutlaka Linux’un Pardus uyumlu olarak Türkiye’ye gelmesi sağlanmalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konudaki çalışmasını yürütüyor. Bu düzenlemelerle birlikte Pardus yaygınlaşacaktır.” Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA

‘RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

SON günlerdeki “Yerli ve Milli” akıma yönelik olarak kamuoyunda yer alan Turkcell dijital servisleriyle ilgili manipülasyonlara cevap veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bazılarını rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi. Terzioğlu, “Türkler yapamaz’ gibi yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü bu karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor” diye konuştu. Terzioğlu, şunları ifade etti:

“BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkanlarımızla geliştiriyor ve tüm kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Bu sayede en değerli varlığımız olan dijital verilerimizin yurt dışına çıkmasını engelliyoruz.”

YERLİ ‘CEP’ İÇİN SIFIR FABRİKA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iPhone için boykot çağrısı üzerine yerli akıllı telefon markaları harekete geçmeye devam ediyor. Vestel ve General Mobile’ın ardından üçüncü bir yerli akıllı telefon markası Kaan, Türkiye’de üretim için kolları sıvadı. 32 yıl önce kurulan ve araç telefonlarından itibaren iletişim sektöründe yer alan Başarı Elektronik bünyesindeki Kaan markasının üretim yeri ise Ankara’da olacak. Şirketin bu yeni yatırımını konuşmak için bir araya geldiğimiz Başarı Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, Ankara’da sıfır bir fabrika kurduklarını belirterek, “Kaan markalı akıllı telefonlar ‘Made in Turkey’ damgasıyla tüketicilere sunulacak” dedi. Yıldız, “2-3 aya kadar tesisini tamamlamayı planlıyoruz. Makul bir üretim kapasitesini yakalamamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki, bir yerli teknoloji şirketi olarak operatörlerde bizim bu çabamıza kampanyalarla destek olacak. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

‘EKOSİSTEM ŞART’

Yerli akıllı telefon üretiminin yeni istihdam ve satış fiyatlarının aşağıya çekilmesini sağlayacağını ifade eden Yıldız, asıl büyük faydasının ekosistem yaratması olduğunu anlattı. Yıldız, “Bu ekosistem için Türkiye biraz geç kaldı. Örnek olarak otomotiv sektörünü ele almak lazım. Nereden nereye geldi. Bugün otomobillerde yerlilik payı yüzde 80’leri geçti. Dolayısıyla bu bir zaman ve süreç meselesi. Tüketici elektroniğinde bu katma değer zaman içinde olacak. Bugün katma değer çok yüksek değil. En pahalı akıllı telefon parçaları yurtdışında mal ediliyor. Ancak yazılımda katma değerli sonuçlar elde ediliyor. Özellikle Türk kullanıcıların sevdiği uygulamaları yerelleştiriyoruz. Yerli üretim akıllı telefon ve dijital servislere erken başlamamız gerekiyordu” dedi.

Yıldız bir takım düzenlemelerle Türkiye menşeli akıllı telefonlara pazar payının arttırılmasının doğru bulduğunu belirtti.

DİJİTAL TAKOMETREDE DÜNYADA ÜÇ ÜRETİCİDEN BİRİ

YENİ kuracakları fabrikada akıllı telefon üretim bandının yanı sıra şu anda devam eden ürünlerinde üretiminin gerçekleştirileceğini belirten Yıldız, “Bu üretim hattında dijital takometre üretimi gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da tüm ticari araçların kullanması gerekiyor. Büyük bir pazar. Dünyada üç şirket üretiyor. Başarı Elektronik olarak bunlardan biriyiz. Kamera sistemleri ve akıllı sayaç üretimimizde var. Elektrik dağıtım şirketlerine haberleşme, modemler ve akıllı kontrol sistemleri üretiyoruz” dedi. Ahmet CAN/İSTANBUL