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Yunanistan özgürlüğüne kavuştu

21.08.2018 - 09:05
Yunanistan özgürlüğüne kavuştu

2008 küresel krizinden en fazla etkilenen ve krizden çıkmak için Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan ‘troyka’ya ekonomisini emanet eden Yunanistan artık özgürlüğüne kavuştu. Yunanistan 2060 yılına kadar IMF ve AB’ye 322 milyar Euro geri ödeme yapacak.

Yaşadığı derin ekonomik krizden ancak Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle çıkan Yunanistan artık kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. Sekiz yıldan bu yana ekonomisi Euro Bölgesi’nin sıkı kontrolü ve bir bakıma yönetimi altında olan Yunanistan, yardım programının sona ermesiyle birlikte bütçesel egemenliğine de kavuşmuş oldu. Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; desteğin sona ermesi AB Komisyonu’nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici tarafından hem Yunanistan hem de Euro Bölgesi için önemli ve tarihi olarak tanımlansa da orta ve uzun vadede yeni bir krizle karşılaşılabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil.

İZLEME SÜRECİ

Euro Bölgesi’nin Yunanistan’ı ‘kurtarmak’ için empoze ettiği sıkı kurallar olumlu bazı sonuçlar doğursa da uygulanan programın yarattığı olumsuz etkiler ve devasa borç ülkenin geleceğine yönelik soru işaretlerinin bir türlü silinmemesi sonucunu doğuruyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un, “Başardınız” mesajıyla kutladığı Yunanistan, kriz öncesi ekonomik açıdan Polonya ve Portekiz’in önünde yer alıyordu. Gelinen aşamada ise Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın ardından AB’nin en fakir dördüncü ülkesi konumunda. Ekonomideki düzelme sinyalleri de benzer krizlerden geçen İrlanda, İspanya, Güney Kıbrıs ve Portekiz örneklerinden oldukça uzak.

Moscovici, Yunanistan’ın artık kendi ekonomik programını belirlemede özgür olduğunu ve reformların kendileri tarafından denetlenmeyeceğini ya da kurallar empoze edilmeyeceğini söyledi. Bununla birlikte taahhütlere uyulması gerektiği uyarısında bulunan Moscovici, “Yunanistan artık normal bir Euro Bölgesi ülkesi” ifadelerini kullandı. Yardım şemsiyesinden çıkan Yunanistan normalleşme yönünde adım atmış olsa da benzer şekilde yardım programı uygulanan diğer ülkeler gibi yardım sonrası izleme sürecinde tutulacak.


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