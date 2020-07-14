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İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkaracak

14.07.2020 - 15:49 | Son Güncelleme :
İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkaracak | Teknoloji Haberleri

İngiltere, Huawei'yi 2027'ye kadar 5G şebekesinden tamamıyla çıkarmış olacak.

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson 2027 yılına kadar Huawei ekipmanlarının 5G şebekesinden tamamıyla çıkarılması gerektiğine karar verdi. Bu karar Çin'li Huawei firmasının artık batıda istenmediği şeklinde yorumlanabileceği için Çin'in tepkisine yol açabilir.

Yedi yıllık süre tanınması ekipmanları hızlı bir şekilde çıkarmak ve yeniden masraf etmek zorunda kalmayan BT, Vodafone ve Three gibi şirketleri memnun etti. Ancak bu hamlenin 5G şebekesinin devreye girmesini geciktireceği belirtiliyor.

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Ocak ayında Johnson'ın Huawei'ye 5G şebekesinde sınırlı bir rol verme kararı ABD tarafından eleştirilmiş ancak bu konuda bir geri adım atılmamıştı. İlerleyen dönemde Çin'in Hong Kong politikası ve koronavirüsle ilgili tüm gerçekleri açık açık dile getirmediği algısı nedeniyle İngiltere kararını sorgulamaya başlamıştı.

Johnson başkanlığında toplanan İngiltere Güvenlik Konseyi (NSC) bugün bir araya gelerek yıl sonundan itibaren 5G şebekesi için ekipman alımını yasaklarken mevcut Huawei ekipmanlarının 2027'ye kadar 5G şebekesinden çıkarılmasına karar verdi.


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