Dev banka ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

JPMorgan'ın ikinci çeyrek net kârı beklentileri aşarken; sorunlu krediler için 10.5 milyar dolar ayırdı.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase & Co, koronavirüs salgını nedeniyle artması beklenen sorunlu krediler için 10.5 milyar dolar karşılık ayırırken, bankanın ikinci çeyrek net kârı da yüzde 51 ile beklentilerden daha az daraldı.

Bankanın net kârı 30 Haziran ile biten çeyrekte 4.7 milyar dolara, yani hisse başına 1.38 dolara düştü. Bankanın geçen senenin aynı dönemindeki kârı 9.65 milyar dolar, yani hisse başına 2.82 dolardı.

Refinitiv'e göre analistlerin ortalama beklentisi ise net kârın hisse başına 1.04 dolara düşeceği yönündeydi.

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