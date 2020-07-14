‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Sonraki Haber › Almanya'da yatırımcıların risk iştahı geriledi Almanya'da yatırımcıların risk iştahı geriledi

İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarabilir

14.07.2020 - 14:03
İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarabilir | Teknoloji Haberleri

İngiltere, Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendiriyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Huawei'yi İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendiriyor. Bu hamlenin Beijing'i kızdırması, Çin'in artan ekonomik ve teknolojik gücünü zayıflatmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın takdirini toplaması bekleniyor.

Ocak ayında Johnson'ın Huawei'ye 5G şebekesinde sınırlı bir rol verme kararı ABD tarafından eleştirilmiş ancak bu konuda bir geri adım atılmamıştı. İlerleyen dönemde Çin'in Hong Kong politikası ve koronavirüsle ilgili tüm gerçekleri açık açık dile getirmediği algısı nedeniyle İngiltere kararını sorgulamaya başlamıştı.

Johnson başkanlığında toplanacak olan İngiltere Güvenlik Konseyi (NSC) salı günü bir araya gelerek Huawei konusunu ele alacak. Yarın gün içerisinde Kültür, Basın ve Spor Bakanı Oliver Dowden Avam Kamarası'nda alınan kararı açıklayacak.

Muhalefet Partisi'nden yapılan açıklamada bu açıklamanın TSİ ile 14.30'dan sonra yapılacağı ifade edilirken hükümet kanadından açıklamanın saatiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

İngiltere'nin karar değişikliğiyle ilgili ABD'nin Huawei'ye karşı aldığı yaptırımlar nedeniyle firmanın güvenilir bir tedarikçi olmaması bahane gösterilecek gibi gözüküyor.

Başbakan Johnson'un ne kadar sert bir karar alacağı ise tam bir muamma. Telekom firmaları halihazırda Huawei'nin 5G şebekesinde 2023'e kadar %35 olması beklenen payını telafi etmek durumundalar. Ek olarak iki ya da dört yıllık sürede Huawei'nin 5G ağındaki katılımını sıfıra indirmek görüşülen seçeneklerden birisi. Ancak telekom şirketleri bu konuda çok hızlı hareket etmenin teknolojinin faaliyete girme hızını geciktirebileceği uyarısında bulunuyorlar.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.741 Değişim: -0,56% Hacim : 23.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.002 14.07.2020 Yüksek 118.658
Açılış: 118.114
6,8669 Değişim: 0,10%
Düşük 6,8552 14.07.2020 Yüksek 6,8707
Açılış: 6,8599
7,8278 Değişim: 0,56%
Düşük 7,7736 14.07.2020 Yüksek 7,8353
Açılış: 7,7842
399,67 Değişim: 0,53%
Düşük 395,38 14.07.2020 Yüksek 399,78
Açılış: 397,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.