İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarabilir | Teknoloji Haberleri

İngiltere, Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendiriyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Huawei'yi İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendiriyor. Bu hamlenin Beijing'i kızdırması, Çin'in artan ekonomik ve teknolojik gücünü zayıflatmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın takdirini toplaması bekleniyor.

Ocak ayında Johnson'ın Huawei'ye 5G şebekesinde sınırlı bir rol verme kararı ABD tarafından eleştirilmiş ancak bu konuda bir geri adım atılmamıştı. İlerleyen dönemde Çin'in Hong Kong politikası ve koronavirüsle ilgili tüm gerçekleri açık açık dile getirmediği algısı nedeniyle İngiltere kararını sorgulamaya başlamıştı.

Johnson başkanlığında toplanacak olan İngiltere Güvenlik Konseyi (NSC) salı günü bir araya gelerek Huawei konusunu ele alacak. Yarın gün içerisinde Kültür, Basın ve Spor Bakanı Oliver Dowden Avam Kamarası'nda alınan kararı açıklayacak.

Muhalefet Partisi'nden yapılan açıklamada bu açıklamanın TSİ ile 14.30'dan sonra yapılacağı ifade edilirken hükümet kanadından açıklamanın saatiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

İngiltere'nin karar değişikliğiyle ilgili ABD'nin Huawei'ye karşı aldığı yaptırımlar nedeniyle firmanın güvenilir bir tedarikçi olmaması bahane gösterilecek gibi gözüküyor.

Başbakan Johnson'un ne kadar sert bir karar alacağı ise tam bir muamma. Telekom firmaları halihazırda Huawei'nin 5G şebekesinde 2023'e kadar %35 olması beklenen payını telafi etmek durumundalar. Ek olarak iki ya da dört yıllık sürede Huawei'nin 5G ağındaki katılımını sıfıra indirmek görüşülen seçeneklerden birisi. Ancak telekom şirketleri bu konuda çok hızlı hareket etmenin teknolojinin faaliyete girme hızını geciktirebileceği uyarısında bulunuyorlar.

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