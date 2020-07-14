‹ Önceki Haber İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarabilir İngiltere Huawei'yi 5G şebekesinden çıkarabilir Sonraki Haber › Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi

Almanya'da yatırımcıların risk iştahı geriledi

14.07.2020 - 14:11
Almanya'da yatırımcıların risk iştahı geriledi | Ekonomi Haberleri

ZEW Enstitüsü Almanya'da yatırımcıların risk iştahının temmuz ayında gerilediğini açıkladı.

ZEW Enstitüsü'nden yapılan açıklamada uzmanların bu yılın ikinci yarısında Alman ekonomisinin düşük oranda büyümesini beklediği ifade edildi. ZEW Eğilim endeksi temmuz ayında 59.3 puan olarak açıklanırken bu endeks haziran ayında 63.4 olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ZEW endeksinin temmuz ayında 60.0 puan seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Alman ekonomisine yönelik beklentilerin büyük bir kısmında değişim olmadı." dedi ve "Zayıf geçen ikinci çeyreğin ardından uzmanlar yılın ikinci yarısı ve 2021 başı için GSYH'de aşamalı olarak artış bekliyorlar" diye ekledi.

##$HABER_1463242$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.741 Değişim: -0,56% Hacim : 23.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.002 14.07.2020 Yüksek 118.658
Açılış: 118.114
6,8660 Değişim: 0,09%
Düşük 6,8552 14.07.2020 Yüksek 6,8707
Açılış: 6,8599
7,8282 Değişim: 0,57%
Düşük 7,7736 14.07.2020 Yüksek 7,8353
Açılış: 7,7842
399,66 Değişim: 0,53%
Düşük 395,38 14.07.2020 Yüksek 399,78
Açılış: 397,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.