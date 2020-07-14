Almanya'da yatırımcıların risk iştahı geriledi | Ekonomi Haberleri

ZEW Enstitüsü Almanya'da yatırımcıların risk iştahının temmuz ayında gerilediğini açıkladı.

ZEW Enstitüsü'nden yapılan açıklamada uzmanların bu yılın ikinci yarısında Alman ekonomisinin düşük oranda büyümesini beklediği ifade edildi. ZEW Eğilim endeksi temmuz ayında 59.3 puan olarak açıklanırken bu endeks haziran ayında 63.4 olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ZEW endeksinin temmuz ayında 60.0 puan seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Alman ekonomisine yönelik beklentilerin büyük bir kısmında değişim olmadı." dedi ve "Zayıf geçen ikinci çeyreğin ardından uzmanlar yılın ikinci yarısı ve 2021 başı için GSYH'de aşamalı olarak artış bekliyorlar" diye ekledi.

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