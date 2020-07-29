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Google aramalarından alışveriş reklamları kaldırılıyor

29.07.2020 - 14:54
Google aramalarından alışveriş reklamları kaldırılıyor | Teknoloji Haberleri

İnternet devi Google, arama motorunda çıkan ve alışveriş sitelerine yönlendiren arama sonuçlarında değişikliğe gidiyor. Şirket, Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda 10 Ağustos'tan itibaren artık alışveriş sitelerinin reklamlarını göstermeyecek.

Google, Rekabet Kurulu'nun kararı doğrultusunda 10 Ağustos 2020'den itibaren alışveriş reklamlarını arama sonuçlarından çıkarıyor. Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Google’daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararı kapsamında herhangi bir ürünün aramasını yapan kullanıcılar, artık alışveriş sitelerinden çıkan ürünleri ekranda göremeyecek.

Kullanıcılar bugün için Google'da bir ürün özelinde arama yaptığında 'slider' şeklinde ekrana fiyatlarıyla birlikte ürünler listeleniyor ve kullanıcılar hem fiyatları karşılaştırıyor hem de doğrudan ilgili fiyatın olduğu ürüne tıklayarak söz konusu alışveriş sitesine girebiliyor. Ancak 10 Ağustos'tan sonra bu mümkün olmayacak.

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