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Suudi Arabistan bütçesinde 38.2 milyar dolar açık

29.07.2020 - 14:27
Suudi Arabistan bütçesinde 38.2 milyar dolar açık | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan'ın bütçesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün gölgesinde ilk yarı yılda 38,2 milyar dolar (143,3 milyar riyal) açık verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, yılın ilk yarısında bütçe geliri geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş kaydederek 86,9 milyar dolara geriledi. Ülke bütçesinin ana kaynağını oluşturan petrol geliri, küresel ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle yüzde 35 gerileyerek 59,9 milyar dolar oldu.

Ayrıca çoğu ekonomik faaliyetin askıya alınmasını gerektiren Kovid-19 tedbirleri nedeniyle petrol dışı gelirler de yüzde 37 azalarak 27,1 milyar dolarda kaldı.

Ülkedeki 2019 sonu 180,8 milyar dolar olan kamu borçlanması ise yılın ilk altı ayının sonunda yüzde 21 artarak 218,6 milyar dolara çıktı.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA GELEN YENİ BÜTÇE AÇIĞI

Bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olmasının yanı sıra üretimde de üçüncü sırada yer alıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerileme dolayısıyla yılbaşından bu yana dünya ham petrol fiyatlarında yüzde 60 düşüş yaşandı.

Suudi Arabistan'da önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı, koronavirüs salgını sonrasında yerini yüzde 7 ila 9'luk bir yükseliş beklentisine bıraktı.

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolar, harcamaların ise 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.


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