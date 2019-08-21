Apple Card ABD'deki kullanıcılara sunuldu | Teknoloji Haberleri

Apple, yeni kredi kartı Apple Card'ı ABD'deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card'ı salı günü ABD'deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu. Apple'dan yapılan açıklamada, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ile ortak geliştirilen karta kullanıcıların iPhone'larında yer alan Wallet uygulaması üzerinden başvurabildiği belirtildi ve şu değerlendirme yer aldı: "Sadelik, şeffaflık ve kişisel gizlilik temelinde oluşturulan Apple Card'ın herhangi bir işlem ücreti yok, kullanıcıları daha az faiz kullanmaya teşvik ediyor, harcamaların rahatça anlaşılmasına olanak sağlıyor ve yeni bir düzeyde kişisel gizlilik ve güvenlik imkanı sunuyor."

Şirketten daha önce yapılan açıklamada kartın yıllık harcı veya işlem ücreti bulunmadığı belirtilmiş ve kullanıcıların Apple üzerinden yaptıkları alışverişlerinde yüzde 3.0, Apple Pay kullanarak yaptıkları alışverişlerinde yüzde 2.0 ve diğer alışverişlerinde de yüzde 1.0 indirimden faydalanabildikleri vurgulanmıştı.

Etiketler