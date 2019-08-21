Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7070 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7383 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.37 itibarıyla 5.7077 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3383 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.3408 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.9352 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 98.04 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1104 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.26 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 275.7 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 275,7 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün günü altının ons fiyatı ve dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 1,81 değer kazancıyla 277,9 liradan tamamladı.

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Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 275,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.497,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi verilerinin, ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek, 1.510 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 131,89 puan ve yüzde 0,14 artışla 96.163,73 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile turizm oldu. Dün, yüzde 0,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 96.031,83 puandan tamamladı.

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Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak gelişmelerin yakından takip edildiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "Çin ile anlaşma yapmak için hazır değilim" açıklamasının küresel piyasalarda risk iştahını düşürebileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının siyasi riskleri artırdığını kaydeden analistler, artan belirsizliklerin dün pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.