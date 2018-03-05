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'Torba tasarı' Meclis'in gündeminde

05.03.2018 - 08:54

TBMM bu hafta siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin teklif ile "torba tasarı" için yoğun mesai harcayacak.

Meclis genel kurulunda 96 maddelik, kamuoyunda torba tasarı olarak bilinen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" bu hafta görüşülmeye başlanacak.

Tasarıyla 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.

Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenirken, konut hesabı sisteminin yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Tasarıya göre ayrıca 16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10,000 liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor. Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5,000 liradan 7,500 liraya çıkartılılıyor.

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İnternet yayıncılığı ile ilgili tartışmalara yol açan maddeler de torba tasarıda yer alıyor. Bu kapsamda içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

SEÇİM İTTİFAKI TEKLİFİ

Bu arada TBMM Anayasa Komisyonu da siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin AKP ile MHP'nin ortak teklifini görüşmeye bu hafta devam edecek.

Alt komisyonda değişmeden kabul edilen ancak CHP ile HDP'nin muhalefet şerhi düştüğü teklif bugün yeniden ana komisyonda ele alınacak.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek.

Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak.

Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasında yalnızca "ittifak" ibaresi yer alacak.

İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak. Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

Kolluk güçleri, sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine değil, seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gelebilecek. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyecek.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

Teklif, komisyon görüşmelerinin tamamlanması halinde, Genel Kurul gündemine gelecek.

KDV TASARISI PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'NDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da, yarın yapacağı toplantıda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.

Partilerin grup toplantıları da her Salı olduğu gibi yarın düzenlenecek. 


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