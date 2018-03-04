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Tek kazandıran Fenerbahçe oldu

04.03.2018 - 22:51

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında şubat ayını yüzde 7,9 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında şubat ayını yüzde 7,9 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi şubat ayında yüzde 1,2 değer kaybetti.

Fenerbahçe'nin hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 7,9 yükseldi ve Borsa İstanbul'da yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 5,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ olarak gerçekleşti. Trabzonspor'u yüzde 5,2 azalışla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 4,3 değer kaybıyla Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar takip etti. Galatasaray böylece şubat ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

YIL BAŞINDAN BU YANA DA TEK KAZANDIRAN FENERBAHÇE

Yıl başında bu yana da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Yılın ilk 2 ayında Fenerbahçe'nin hisseleri, yüzde 5,5 arttı. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6,6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2,2 ile Trabzonspor takip etti. Trabzonspor, bu sonuçlarla birlikte yılın ilk ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip bulunuyor. Fenerbahçe şubat ayını 1 milyar 49 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ın ise söz konusu dönemde 916 milyon 800 bin lira piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 644 milyon 760 bin lira piyasa değeri ile Galatasaray, Galatasaray'ı 215 milyon lira piyasa değeri ile Trabzonspor izledi.

 


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