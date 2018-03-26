Mecliste KDV yasa tasarısı görüşülecek

TBMM bu hafta, görüşmeleri yarım kalan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı için mesai yapacak.

Meclis genel kurulunda tümü üzerindeki görüşmeleri geçen Perşembe günü tamamlanan, KDV tasarısının görüşmelerine devam edilecek. "Temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek tasarıya göre, mükelleflerin alışları nedeniyle ödedikleri KDV'nin 12 ay boyunca indirim yoluyla giderilemeyip devretmesi durumunda iade edilmesine imkan sağlanacak.

Tasarıyla ayrıca Vergi Usul Kanununca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

Maliye Bakanlığı, bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade edecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Ancak devre ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacak.

Tasarıya komisyonda eklenen madde ile de devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmeyen ilaç ve tıbbi malzeme borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek.

TBMM genel kurulu bu tasarının yanı sıra yarın down sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, down sendromluların ve ailelerinin sorunlarının, ihtiyaçlarının tespit edilerek, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergelerini birleştirerek görüşecek. Görüşmeler sonunda konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

Buna ek olarak, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması, ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergelerinin görüşmeleri de birleştirilerek aynı gün yapılacak ve yine bir araştırma komisyonu oluşturulacak.

Siyasi partilerin grup toplantıları da her zamanki gibi yarın düzenlenecek.