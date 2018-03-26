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Dolar kuru gitti geldi

26.03.2018 - 08:34 | Son Güncelleme :

Dolar kuru TL'deki zayıf eğilimin devam etmesiyle yeniden 4 TL'ye yaklaşırken, sonrasında 3.98'li seviyelere geriledi. Euro kuru ise 4.94 TL seviyesine hareket etti. Piyasada küresel risk iştahının seyri izlenecek.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından 4.0375 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kıran dolar/TL, yeni haftaya 3.96 seviyesinde başladı. Dolar kuru sonrasında tekrar yükselişe geçerek en yüksek 3.9959 seviyesini görürken, saat 15.34 itibarıyla 3.9848 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise 4.9756 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.9438 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye'nin en kırılgan gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında olmaya ve TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

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DOLARDA 4 TL KRİTİK

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret kaynaklı gerginliğin küresel risk algısını yükseltmesiyle yatırımcıların güvenilir liman olarak değerlendirdiği Japon yeni, altın ve ABD tahvillerine yöneldiğini, piyasaların risk göstergeleri arasında takip ettiği korku endeksinin de (VIX) cuma günü yükselerek 25'e yaklaştığını söyledi.

Dolar/TL'de direnç olarak 4.00 seviyesinin önemine işaret eden Uslu, "Bu seviyenin aşılması halinde geçen hafta yaklaştığımız 4.04 seviyesi öne çıkabilir. Kurda destek olarak ise 3.9500 ve 3.9350 söylenebilir. Yılbaşından bu yana yaklaşık 110 baz puanlık yükseliş yaşanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ise yüzde 13 seviyesi kritik önem taşıyor" dedi.

DOLAR/YEN KURU 16 AYIN DİBİNDE

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişeleri nedeniyle Asya borsaları bir günü daha satış baskısı altında geçiriyor. Dolar, devam eden küresel ticaret savaşı endişeleriyle yen karşısında 16 ayın dip seviyesini görürken, Tokyo'daki yolsuzluk skandalı da dolar/yen kuru üzerinde etkili oluyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken piyasalar bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek ve 2017 yılı GSYH verisini izleyecek.

Öte yandan bugün Bulgaristan'da Türkiye-AB zirvesi yapılacak. Zirvede ağırlıklı olarak Türkiye-AB ilişkileri, göç ve mali yardımların yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar da ele alınacak.

Piyasalar bu hafta yurtdışında ise yarın Euro bölgesi güven endeksleri, ABD tüketici güveni, Çarşamba günü ise ABD dördüncü çeyrek GSYH büyüme verisini izleyecek.

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