Meclis'in gündeminde 'yeniden yapılandırma' var

Yapılandırmaya şimdiye kadar başvuruda bulunamayanlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması yasa teklifi, TBMM'de bu hafta ağırlıklı olarak ele alınan konu olacak.

Meclis Genel Kurulu, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşürken, Plan ve Bütçe Komisyonu da yeniden yapılandırma teklifini ele alacak.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla geçen hafta Meclis'e sevk edilen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif" komisyonda yarın görüşülmeye başlanacak.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Teklifle, Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılırken, 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınıyor.

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayanlara yeni imkan tanınan teklifte yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları ise kapsam dışında tutuluyor.

Teklife göre 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunacak.

Parti gruplarının her Salı olduğu gibi toplanarak gündemdeki önemli siyasi gelişmeleri değerlendirmeleri de bekleniyor.