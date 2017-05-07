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Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Macron oldu

07.05.2017 - 22:54

Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun hazırlattığı anketlere göre, kendisini siyasi merkezde konumlandıran Yürüyüş Hareketi lideri 39 yaşındaki Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Yeni cumhurbaşkanının görevi 14 Mayıs'a kadar François Hollande'dan devralması bekleniyor. 

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Emmanuel Macron, görevi devraldığında ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak. Seçimin ilk turunda merkez sağ ve solu aşırı sağ aday Marine Le Pen ile birlikte yarış dışı bırakan Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.


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