Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı

Kremlin sözcüsü, "Türkiye'deki referandum sonuçları Türkiye'nin iç işidir, herkes Türk halkının iradesine saygı duymalı" şeklinde açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün yapılan anayasa değişikliği referandumunda alınan sonuçlara saygı duyulması gerektiğini belirtti. Peskov referandum sonuçlarının Türkiye'nin iç meselesi olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliği dün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51'in üzerinde destek aldı.