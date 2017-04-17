‹ Önceki Haber OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama Sonraki Haber › İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! İşte piyasaların gündemindeki 4 madde!

Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı

17.04.2017 - 15:25

Kremlin sözcüsü, "Türkiye'deki referandum sonuçları Türkiye'nin iç işidir, herkes Türk halkının iradesine saygı duymalı" şeklinde açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün yapılan anayasa değişikliği referandumunda alınan sonuçlara saygı duyulması gerektiğini belirtti. Peskov referandum sonuçlarının Türkiye'nin iç meselesi olduğunu ifade etti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliği dün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51'in üzerinde destek aldı.


‹ Önceki Haber OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama Sonraki Haber › İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! İşte piyasaların gündemindeki 4 madde!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.752 Değişim: 0,11% Hacim : 1.957 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 90.397 18.04.2017 Yüksek 90.899
Açılış: 90.473
3,6948 Değişim: -0,17%
Düşük 3,6792 18.04.2017 Yüksek 3,7151
Açılış: 3,7011
3,9393 Değişim: -0,05%
Düşük 3,9185 18.04.2017 Yüksek 3,9589
Açılış: 3,9412
152,79 Değişim: -0,05%
Düşük 151,90 18.04.2017 Yüksek 153,47
Açılış: 152,86
1,0659 Değişim: 0,15%
Düşük 1,0638 18.04.2017 Yüksek 1,0660
Açılış: 1,06426
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.