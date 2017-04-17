‹ Önceki Haber 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek, diğerleri 2019'da 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek, diğerleri 2019'da Sonraki Haber › Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı

OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama

17.04.2017 - 13:13

Başbakan Yardımcısı Canikli, "OHAL'in uzatılması kararı (bugünkü) MGK'da değerlendirilecek; AB ile ilişkiler siyasetten bağımsız şekilde ekonomi üzerinden gelişecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılıp uzatılmaması yönündeki kararın bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında değerlendirileceğini belirterek; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten bağımsız şekilde gelişeceğini, önceki söylemlere bakmamak gerektiğini bunların geçici olduğunu söyledi.

Canikli A Haber televizyonundaki canlı yayında şu değerlendirmeleri yaptı:

*Referandum sonucu net şekilde ortadadır, (tartışılanların) sonucu değiştirme kabiliyeti yok

*TBMM her zaman erken seçim kararı alabilir ancak kabul edilen anayasada iki seçimin 2019'da birlikte yapılması öngörülüyor; genel görüntü erken seçimin gündemde olmadığı şeklinde

*OHAL'in uzatılması kararı MGK'da değerlendirilecek, OHAL'in devamına ilişkin şartlar devam ediyor mu bu konularda görüşlerimizi paylaşacağız

*(Başkanlık sistemiyle ilgili) Uyum yasalarının tamamlanmasının 2019'a kadar rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz; bu haftalık, aylık, yıllık takvimlendirilecek

*Uyum yasaları için 1 yıllık zaman dilimi sıkı çalışma ile yeterli olabilir

##$HABER_1438014$##

*Uyum yasaları çerçevesinde seçim barajı meselesi değerlendirilmesi gereken bir konu, tartışılacak

*Bundan sonra ağırlıklı olarak ekonomiye odaklanmaya devam edeceğiz, terörle mücadele de elbette kesintisiz devam edecek

*Reform sürecimiz, gündemimiz artan oranda devam edecek

*Bugün piyasalar sakinleşti, ateşi düşmeye başladı; piyasalar hızlı şekilde bugün itibarıyla normalleşti, daha da normalleşecek

*Kur piyasada belirlenir; piyasalardaki dalgalanmanın boyu azalmıştır önemli olan da budur

*Avrupa'nın Türkiye'deki yeni döneme göre hesaplarını yapması gerekiyor, Türkiye artık eski Türkiye değil

*(AB'den referandum sonucuna dönük bazı yorumlar) hadsizlik, saygısızlıktır ve hazımsızlıktır

*Ekonomik ilişkiler açısından Avrupa'da rasyonel eğilimlerin öne çıkacağını ve politikaların böyle gideceğini düşünüyorum, ilk yorumlar geçicidir

*Avrupa ile başta ekonomi olmak üzere ilişkilerimiz daha da gelişerek devam edecektir, şimdiki söylemlere bakmamak lazım bunlar geçicidir

*AB ile ekonomik ilişkiler gelişecektir, o siyasetten bağımsız şekilde gider

*AB-Türkiye ticaretinden iki tarafın da menfaati var; bu menfaatin yükseleceği şekilde ekonomik aktivitelerimiz artacak


‹ Önceki Haber 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek, diğerleri 2019'da 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek, diğerleri 2019'da Sonraki Haber › Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı Kremlin: Türk halkının iradesine saygı duymalı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.752 Değişim: 0,11% Hacim : 1.957 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 90.397 18.04.2017 Yüksek 90.899
Açılış: 90.473
3,6948 Değişim: -0,17%
Düşük 3,6792 18.04.2017 Yüksek 3,7151
Açılış: 3,7011
3,9394 Değişim: -0,05%
Düşük 3,9185 18.04.2017 Yüksek 3,9589
Açılış: 3,9412
152,80 Değişim: -0,04%
Düşük 151,90 18.04.2017 Yüksek 153,47
Açılış: 152,86
1,0659 Değişim: 0,16%
Düşük 1,0638 18.04.2017 Yüksek 1,0660
Açılış: 1,06426
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.