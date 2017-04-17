OHAL uzatılacak mı? Bakandan açıklama

Başbakan Yardımcısı Canikli, "OHAL'in uzatılması kararı (bugünkü) MGK'da değerlendirilecek; AB ile ilişkiler siyasetten bağımsız şekilde ekonomi üzerinden gelişecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılıp uzatılmaması yönündeki kararın bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında değerlendirileceğini belirterek; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten bağımsız şekilde gelişeceğini, önceki söylemlere bakmamak gerektiğini bunların geçici olduğunu söyledi.

Canikli A Haber televizyonundaki canlı yayında şu değerlendirmeleri yaptı:

*Referandum sonucu net şekilde ortadadır, (tartışılanların) sonucu değiştirme kabiliyeti yok

*TBMM her zaman erken seçim kararı alabilir ancak kabul edilen anayasada iki seçimin 2019'da birlikte yapılması öngörülüyor; genel görüntü erken seçimin gündemde olmadığı şeklinde

*OHAL'in uzatılması kararı MGK'da değerlendirilecek, OHAL'in devamına ilişkin şartlar devam ediyor mu bu konularda görüşlerimizi paylaşacağız

*(Başkanlık sistemiyle ilgili) Uyum yasalarının tamamlanmasının 2019'a kadar rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz; bu haftalık, aylık, yıllık takvimlendirilecek

*Uyum yasaları için 1 yıllık zaman dilimi sıkı çalışma ile yeterli olabilir

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*Uyum yasaları çerçevesinde seçim barajı meselesi değerlendirilmesi gereken bir konu, tartışılacak

*Bundan sonra ağırlıklı olarak ekonomiye odaklanmaya devam edeceğiz, terörle mücadele de elbette kesintisiz devam edecek

*Reform sürecimiz, gündemimiz artan oranda devam edecek

*Bugün piyasalar sakinleşti, ateşi düşmeye başladı; piyasalar hızlı şekilde bugün itibarıyla normalleşti, daha da normalleşecek

*Kur piyasada belirlenir; piyasalardaki dalgalanmanın boyu azalmıştır önemli olan da budur

*Avrupa'nın Türkiye'deki yeni döneme göre hesaplarını yapması gerekiyor, Türkiye artık eski Türkiye değil

*(AB'den referandum sonucuna dönük bazı yorumlar) hadsizlik, saygısızlıktır ve hazımsızlıktır

*Ekonomik ilişkiler açısından Avrupa'da rasyonel eğilimlerin öne çıkacağını ve politikaların böyle gideceğini düşünüyorum, ilk yorumlar geçicidir

*Avrupa ile başta ekonomi olmak üzere ilişkilerimiz daha da gelişerek devam edecektir, şimdiki söylemlere bakmamak lazım bunlar geçicidir

*AB ile ekonomik ilişkiler gelişecektir, o siyasetten bağımsız şekilde gider

*AB-Türkiye ticaretinden iki tarafın da menfaati var; bu menfaatin yükseleceği şekilde ekonomik aktivitelerimiz artacak