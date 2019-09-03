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İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'erken seçim' mesajı

03.09.2019 - 08:33 | Son Güncelleme :
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'erken seçim' mesajı | Politika Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamenterleri Brexit konusunda elini bağlamaları durumunda seçime gideceği konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'yi 31 Ekim'de Brexit anlaşması olsun veya olmasın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarma sözü, İngiltere'yi anayasal krize ve AB'nin diğer 27 üyesiyle karşı karşıya kalmaya sürükledi.

Olası anlaşmasız Brexit'e 60 günden kısa süre kalırken, muhalif parlamenterler ve bazı Muhafazakar Parti üyeleri Johnson'ı anlaşmasız Brexit'i engellemek ve Brexit'i üç ay ertelemeye zorlamak için birlikte çalışıyorlar. Ancak Johnson, önceki başbakan Theresa May'ın Brexit’i iki kez ertelediğini söyledi.

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Johnson Downing Street'te yaptığı açıklamada, "Brüksel’den ertelemesini isteyeceğim hiçbir koşul olmadığını herkesin bilmesini istiyorum: Ne olursa olunda 31 Ekim'de ayrılıyoruz" dedi.

Johnson, "Verdiğimiz sözlere geri dönme girişiminde bulunmayacağız. Ben seçim istemiyorum. Siz seçim istemiyorsunuz. Halkın gündemine geçelim" dedi.


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