Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı
Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 1'de sabit tuttu.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1'de sabit tuttu. RBA Haziran ve Temmuz aylarında yaptığı faiz indirimlerinin etkisini değerlendiriyor.
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RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 36 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bankanın faizleri sabit tutmasını bekliyordu. RBA ayrıca sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için gerekmesi durumunda para politikasını gevşeteceğini belirtti.
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