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Erdoğan: Faizleri mutlaka aşağı çekeceğiz

02.05.2017 - 15:01 | Son Güncelleme : 02.05.2017 - 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyümeyi, ihracatı, istihdamı artıracağız, enflasyon düşüreceğiz; faizleri mutlaka aşağı çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüme oranını yükseltip, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, enflasyonu düşüreceklerini ve faizleri de mutlaka aşağı çekeceklerini söyledi.

Erdoğan cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesine yönelik anayasanın ilgili maddesinin referandum ile değiştirmesi sonrası yaklaşık 33 aylık bir aradan sonra bugün AKP'ye katılım formunu imzalayarak resmen üye oldu. Erdoğan partinin genel merkezinde yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili olarak şöyle konuştu:

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"Büyüme oranımızı yükseltip, ihracatı, istihdamı artıracağız; enflasyonu düşüreceğiz, faizleri mutlaka aşağı çekeceğiz. Faiz enflasyon bir sebep netice meselesidir, sebep faiz, enflasyon neticedir; o yüzden bu adımı atacağız."

Başta savunma sanayi ile ilgili olanlar olmak üzere mevcut projeleri süratle tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, "Mevcut projeleri süratle tamamlayacağız, özellikle savunma sanayi projelerimiz bizim için kritik öneme sahip. Ülkemize yüksek teknoloji katkısı olmayan hiç bir proje bizim için muteber değildir" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca önümüzdeki yıllarda demokrasi hukuk ve yatırımlar konusundaki hassasiyetlerden vazgeçilmeyeceğini de vurguladı.


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