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Sosyal girişiminizi başarıya ulaştırmak için 7 tüyo

02.05.2017 - 15:08

Topluma sağladıkları faydalarla ön plana çıkan sosyal girişimler her geçen gün artıyor. İşte girişimizi başarıya ulaştıracak öneriler...

Sosyal girişimler topluma fayda sağlayan ve yaratıcı çözümlerle sorunlara yaklaşan girişimler olarak yepyeni bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Kar amacı güden sosyal girişimler olduğu gibi kar amacı gütmeyen ve topluma hizmet eden sosyal girişimler de mevcut. Farkındalık yaratmaya odaklanan bu girişimlerle başarıyı yakalamak hayal değil.

İşte sosyal girişiminizi öne çıkaracak tüyolar:

HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN

Sosyal girişimcilikte ne yapmak istediğinizi iyi belirlemelisiniz. Sosyal girişiminizin amacını ve dünyada nasıl bir sosyal farkındalık yaratmak istediğinizi belirleyerek sosyal girişiminizin yol haritasını belirleyerek işe başlayın.

ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLARDAN YARDIM ALIN

Sosyal girişiminizin topluma yarar sağlaması diğer toplum kuruluşlarını ve organizasyonları da harekete geçirecektir. Sizinle aynı hedefi paylaşan ve size destek verebileceğine inandığınız kuruluşlar ve organizasyonlarla işbirliği yapın ve sesinizi daha geniş kitlelere duyurun.

SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIN

Girişiminizi ayağa kaldırmak için en önemli olan üç tane sosyal medya ağını belirlemelisiniz. Her yerde olmaktansa en etkili olabileceğiniz ve sizi potansiyel kişilerle buluşturabilecek alanları seçmenizde fayda var. Her platformun kendine özel bir kullanım alanı olduğunu bilin ve bu alanlara özel içerik üretmeye odaklanın.

BU ALANDA AKTİF OLAN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜN

Sosyal girişiminizin başarıya ulaşması finansal açıdan güçlü olmanızla da alakalı. Girişiminize finansal destek sağlamak için bu alanda aktif olan ve yatırım yapmaya gönüllü olan kişilerle iletişime geçebilir ve sosyal girişiminiz için onlardan yatırım ve kaynak talebinde bulunabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA SAMİMİ OLUN

Sosyal medya üzerinde samimi bir atmosfer oluşturmak ve gelen soru ve önerilere cevap vermek interaktif bir yaklaşım benimsemenizi sağlar ve size destek olan kişilerle daha fazla etkileşimde bulunmanızı kolaylaştırır.

GÜNDEMİ TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN

Gündemin hızla değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle gündeme uygun içerikler hazırlamak, yanlış ve anlamsız içeriklerle hareket etmemek önemli. Gündemi yakalayan içeriklerle çok daha fazla ön plana çıkabilirsiniz.

HEDEF KİTLENİZİN GÖREBİLECEĞİ YERLERDE OLUN

Sosyal girişiminiz gençlerle alakalı ise üniversitelere odaklanmak ve oralarda tanıtıcı çalışmalar yapmak daha akıllıca. Sosyal girişiminizde hedef kitlenizi belirleyerek o alanda yer alan basılı, yazılı ve sosyal medya araçlarına yönelmelisiniz.


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