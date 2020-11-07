AP duyurdu! ABD'nin yeni başkanı belli oldu | Politika Haberleri

AP haber ajansı, Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu. Ajansın açıkladığı bu haber, ABD'li kurumlar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

JOE BİDEN 46. ABD BAŞKANI OLDU

19.30 | AP haber ajansı, Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu. hurriyet.com.tr'nin haberine göre; BBC ve CNN gibi uluslararası yayın kuruluşları da Trump'ın 20 seçici kurul temsilcisi bulunan Pennsylvania eyaletini kazanarak, başkanlık için yeterli 270 delegeyi geçtiğini aktardı. Bu gelişmeyle birlikte Biden'ın delege sayısı 273'ye ulaştı. Uluslararası medyanın kendi projeksiyonlarına dayandırdığı haberler resmiyet kazanmış değil. Donald Trump, kampanyasının mahkemelere yapacağı itirazların sonuca etkisinin olup olmayacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Philadelphia’da “büyük” bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyururken, yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Bu seçimi farklı kazandım" dedi.

TRUMP'TAN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞECEK MESAJLAR

16.00 | ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair birtakım iddialarda bulundu. Her zamanki gibi Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınlanan Trump, 3 Kasım'da saat 20.00'dan sonra yasadışı şekilde oy kabul edildiğini ve bunun Pennsylvania ve bıçak sırtı diğer eyaletlerde sonuçları kolayca değiştirebileceğini savundu. Trump ayrıca yüz binlerce oyun sayımda gözlem yapılmasına izin verilmediği gerekçesiyle illegal olduğunu iddia etti. ABD lideri, bu durumun da birçok eyalette seçim sonucunu değiştireceğini belirtti. Donald Trump, gözlemcilerin içeri girilmesine engel olunduğunu belirterek "O saatlerde içeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler oldu" yazdı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYA ÜST DÜZEY YANIT

12.50 | ABD'de çekişmeli bir seçim sürecinin sonuna gelirken, dünyanın netice dışında en çok merak ettiği soru şu: "Barışçıl bir geçiş süreci olacak mı?" Bu soruya Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden Kentucky Senatörü Mitch McConnell'dan yanıt geldi. Trump'ın karmaşık mesajlarının ardından McConnell, "Dört yılda bir barışçıl şekilde iktidar değişiyor. Bu 1792'ye dayanıyor. Yeni yönetime devredeceğiz" dedi. Başkan Trump ise "Barışçıl devir-teslim. Kesinlikle bunu istiyorum, ideal olarak. Ama devretmek istemiyorum, çünkü kazanmak istiyorum" demişti.

MERAK KONUSU OLDU

11.30 | Joe Biden'ın ABD Başkanlığı'na yakın olması akıllara kritik bir detayı getirdi. Beyaz Saray'da görevden ayrılan başkanların haleflerine elyazısıyla kaleme aldıkları bir mektup bırakma geleneği bulunuyor. Trump'ın kampanya sürecinde "Miskin Biden" diye hedef gösterdiği rakibine mektup bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

MİLYONLAR UMUDUNU SİZE BAĞLADI

Donald Trump selefi Barack Obama'dan bir mektup almıştı. Obama, "Milyonlar umudunu size bağladı, hepimiz, parti gözetilmeksizin, görev sürenizce refah ve güvenliği büyüteceğinizi umuyor" yazmıştı.

'YARDIMA HAZIRIZ' MESAJI

Obama mesajının devamında, "Bu, net bir şablonu olmayan yegâne makam. Bu nedenle bilmiyorum ki vereceğim herhangi bir tavsiye faydalı olr mu? Yine de geçen sekiz yıldan bazı düşüncelerimi sunmama izin verin" ifadelerini kullanmıştı.Trump'a üç tavsiye veren ve akabinde birçok olay ve sorumluluk sağanağı altında dostlarına ve ailesine vakit ayırmasını salık veren Obama, son olarak da ellerinden geleni yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

GELENEK SÜRÜYOR

41. ABD Başkanı Cumhuriyetçi George Herbert Walker Bush görevi devrederken Demokrat Bill Clinton'a bu mektubu bırakmıştı.

CLINTON'DAN OĞUL BUSH'A

42. ABD Başkanı Bill Clinton da halefi Cumhuriyetçi George W. Bush'a görevi devrederken geleneği sürdürdü.

İLK SİYAH BAŞKAN'A BU MEKTUBU BIRAKTI

43. ABD Başkanı George W. Bush da görevi ABD'nin ilk siyah başkanı olan Demokratların adayı Barack Obama'ya görevi bu mektupla bırakmıştı.

BIDEN KRİTİK EYALETTE OY FARKINI ARTIRDI

11.00 | Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre en kritik eyaletlerden Georgia'da Demokrat aday Joe Biden oy farkını açmaya devam ediyor. Georgia'da devam etden sayımda oy farkı 7 bin 248'e Joe Biden lehine yükselmiş durumda. Kazanacak olan adaya Georgia'dan gelecek delege sayısı ise 16.

FARK YAKLAŞIK 4 MİLYON 257 BİN

09.00 | Associated Press haber ajansının sağladığı verilere göre; Joe Biden 74 milyon 811 bin oyla 264 delege kazandı. Başkan Donald Trump ise 70 milyon 554 bin oyla 214'te delegenin desteğini alabilecek. Aradaki oy farklı ise 4 milyon 257 bin görünüyor. Biden'ın oy oranı yüzde 50.6, Trump'ın ise yüzde 47.7.

BIDEN İÇİN ÇOKLU ALTERNATİF

08.00 | Joe Biden'ın Beyaz Saray için Donald Trump'tan daha çok olasılığı var. Biden için alternatifler şöyle: Arizona, Kuzey Carolina, Nevada ya da Georgia'dan herhangi ikisini kazandığında Biden başkan olacak. Ya da bunların hepsini kaybedip Pennsylvania'yı alsa da Beyaz Saray'a çıkacak. Trump'ın alternatifi ise şöyle: Arizona, North Carolina, Nevada ve Georgia'dan üçünü kazanması, üstelik Pennsylvania'yı da kaybetmemesi gerekiyor.

TRUMP ARIZONA'YI ALABİLİR AMA...

Demokrat Joe Biden; Pennsylvania, Arizona, Georgia ve Nevada'da yarışı önde götürüyor. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde göründüğü tek eyalet Kuzey Carolina. Oylar sayıldıkça Trump'ın Arizona'yı alma ihtimali bulunuyor. Pennsylvania ve Georgia da ise Biden geriden gelirek öne geçti. Bu iki eyalette ivme Biden'dan yana.

ÜST DÜZEY BİR KORONA POZİTİF DAHA

07.30 | ABD'nin koronavirüsle mücadele politikası pek çok eleştirinin hedefi olmuştu. Joe Biden da bu duruma dikkat çekerken, Başkan Donald Trump seçim kampanyası sürecinde yaklaşık bir ay önce koronavirüsüne yakalanmıştı. ABD medyası, az önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a da teşhis koyulduğunu duyurdu.

ABD'NİN HALİ İÇLER ACISI

ABD'de pandeminin başından bu yana 236 bin kişi hayatını kaybetti. Korona pozitif kişi sayısı ise 9.7 milyonu aşmış durumda. New York Times, ülkede vaka sayısı bağlamında üç gündür rekor kırıldığını ve cuma günkü teşhis sayısının 129 binden fazla olduğunu yazdı. Amerikan gazetesi ölü sayısının ise dördüncü günde de 1000'in üzerinde olduğunu aktardı.

BEYAZ SARAY'DA ALARM!

07.50| Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a koronavirüs teşhisi koyulduğunu ilk olarak Bloomberg yayın kuruluşu duyurdu. CNN'e konuşan iki yetkili de bu gelişmeyi teyit etti. Meadows'un pazar ve pazartesi günleri Başkan Trump'la seyahat ettiği, salı günü seçim gecesindeki partide de Beyaz Saray'da olduğu bildirildi. Beyaz Saray'ın en kritik isimlerinden biri olan Meadows'un Trump ailesiyle de yakın temasta olduğu aktarıldı. CNN, Beyaz Saray yetkililerin alarma geçirildiğini de yazdı.

VE BIDEN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

06.50 | ABD Başkanlık yarışını kazanmaya yakın olan taraf Demokrat Joe Biden, kameraların karşısına geçti. "Henüz nihai bir zafer ilanı yapmıyoruz, fakat rakamlar bize bunun net olduğunu anlatıyor" diyen Biden sözlerine şöyle devam etti.

BUNU KİMSE BAŞARAMADI

74 milyon oy kazandık, bunu daha önce hiçbir başkanlık kampanyası başaramadı. Trump'ı 4 milyon farkla yeniyoruz. Bu fark büyümeye de devam ediyor. Arizona'da 24 yıl sonra kazanan ilk demokrat olacağız. Mavi Duvar'ı yeniden inşa ettik.

GEREKLİ YETKİYİ VERDİLER

Bize gerekli yetkiyi verdiler; koronavirüse karşı, sistematik ırkçılığa karşı. Halk konuştu, 74 milyondan fazla Amerikalı bizim kampanyamıza destek verdi. İnsanların şunu bilmesini istiyorum. Biz çalışmalara başlamak için sonuçları beklemeyeceğiz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgın giderek kötüleşiyor ülke çapında. Vaka sayıları tavan yapmış vaziyette. Artık neredeyse günlük 200 bin vaka ile karşı karşıyayız. Çok yüksek bir sayı. İnsanlar evlerinde, artık odalarında oturamıyor. Bütün bu kaybı, acıyı düşünün. Ben değer verdiğiniz birinin nasıl olduğunu çok iyi bilirim, yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Daha ilk günden planımızı devreye sokacağız ve eyleme geçeceğiz. Kaybettiğimiz hayatları geri getiremeyiz ama çok daha fazlasını kurtarabiliriz.

BIDEN ÖNDE GİDİYOR

06.30 | Demokrat aday Joe Biden, seçimin kaderini tayin edecek Pennsylvania'da 27 bin oy öne geçmiş durumda. 20 seçici kurul delegesi bulunan eyaleti aldığı takdirde Biden, Beyaz Saray'a çıkacak. Biden'ın Delaware'e bağlı Wilmington'da konuşma yapması bekleniyor.

TRUMP RAKİBİNE SESLENDİ

06.00 | ABD Başkanı Donald Trump yarışı geride götürürken, bu gece yarısı 02.00 sularında Twitter'dan rakibi Joe Biden'a seslendi. Cumhuriyetçi aday, "Joe Biden, haksız yere ABD Başkanlığı'nı aldığını iddia etmemeli. Ben de o iddiada bulunabilirdim. Kanuni takibat daha yeni başlıyor" mesajını paylaştı.

TRUMP İTİRAZLARA ATIF YAPTI

Donald Trump peş peşe sıraladığı tweet'lerine şöyle devam etti: "Seçim gecesi geç saatlere kadar bu eyaletlerin tümünde çok öndeydim. Günler geçtikçe mucizevi şekilde farkların kapandığını görüyorum. Kanuni takibat ilerledikçe belki de bu yerlerdeki fark geri dönecek."

Başkan Trump, son tweet'inde ise Jeff Sessions'ın istifasının ardından vekaleten Adalet Bakanlığı'na getirdiği ve Şubat 2019'e kadar bu görevi yürüten Matthew Whitaker'a şu soruyu yöneltti: "Bu sayıların son iki üç gündür nasıl arttığına dair bir açıklamaya ihtiyacımız var."

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