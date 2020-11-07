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Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

07.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme :
Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın yerel ve yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Devam eden reformların sürdürülebilir iyileşmeyi desteklediği ve somut gelişme sağladığı belirtilen açıklamada, önemli iyileşmelerin tersine dönme riskinin düşük olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizm sektöründeki yakın vadeli olumsuz etkisine rağmen ülkenin gelecek yıllarda büyüme beklentilerinin olumlu olduğu aktarıldı.


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