‹ Önceki Haber 35 milyar TL'lik önlem bugün açıklanacak 35 milyar TL'lik önlem bugün açıklanacak Sonraki Haber › "Yapılandırma ne ayıptır ne suç" "Yapılandırma ne ayıptır ne suç"

ABD'den 'Türkiye' açıklaması

10.08.2018 - 07:49
ABD'den 'Türkiye' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili olarak ABD'ye giden ve burada bir dizi görüşme gerçekleştiren Türk heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Müzakere süreci devam ediyor.' dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, "Türkiye ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konuları her görüşmemizde konuşuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı. Açık bir şekilde Rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi gerektiğini söyledik." dedi.

"Bu (görüşmelerin) bir kısmını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmayacağız." diyen Nauert, "İlerleme olarak Brunson'ın eve dönmesini görüyoruz. Görüşmelerin içeriği hakkında tanımlamalar yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti Washington'a gelerek, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nda görüşmeler yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3'er temsilcinin bulunduğu Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etmişti.


‹ Önceki Haber 35 milyar TL'lik önlem bugün açıklanacak 35 milyar TL'lik önlem bugün açıklanacak Sonraki Haber › "Yapılandırma ne ayıptır ne suç" "Yapılandırma ne ayıptır ne suç"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.692 Değişim: -0,51% Hacim : 901 Mio.TL Son veri saati : 10:07
Düşük 95.603 10.08.2018 Yüksek 96.692
Açılış: 95.603
5,8296 Değişim: 4,99%
Düşük 5,5350 10.08.2018 Yüksek 6,2507
Açılış: 5,5526
6,6846 Değişim: 4,31%
Düşük 6,3846 10.08.2018 Yüksek 7,1584
Açılış: 6,4085
226,36 Değişim: 4,61%
Düşük 215,81 10.08.2018 Yüksek 242,51
Açılış: 216,39
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.