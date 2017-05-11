5 madde Komisyon'dan geçti

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan 17 maddelik teklifin ilk 5 maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, 1997 öncesi araçların hurdaya ayrılması halinde borçlarının silinmesini ve Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılmasını da içeren 17 maddelik teklifin ilk beş maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, diğer maddelerle ilgili görüşmeler devam ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katıldığı Komisyon'daki görüşmelerde geniş toplum kesimlerini ilgilendiren ve kamusal yükümlülük arz eden alacakları kapsayan teklife ilişkin ayrıntılar ele alınıyor.

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Muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, Varlık Barışı ile Türkiye'ye ne kadar kaynak aktarıldığı sorusuna karşılık, "Bununla ilgili henüz bankalardan bilgi almış değiliz. Uygulama halen devam ediyor. Bu para meşru yollardan bankalar üzerinden geliyor, dönem bitince rakamlara bakarız" dedi.

VARLIK BARIŞI BİR KEZ DAHA UZATILMAYACAK

Ağbal ayrıca Varlık Barışını bir kez daha uzatmayacaklarını da belirterek "Zaten bu hukuken de mümkün değil" dedi.

Görüşmelere verilen arada Ağbal, gazetecilerin TRT'ye şans oyunlarından kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin sorularına karşılık "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Mali disiplinden taviz verilmeyeceğine yönelik açıklamalarını yineleyen Ağbal "Bütçe açığının milli gelire oranı son çalışmalara göre yılı yüzde 2'leri aşmadan tamamlayacak" dedi.

Teklifin maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

Ağbal Reuters'la geçen ay yaptığı söyleşide yeniden yapılandırma düzenlemesi ile 70 milyar TL ödenmemiş vergi ve prim borcunun yapılandırılabileceğini bütçeye 2 milyar TL'si Haziran'da olmak üzere en az 4 milyar TL gelir öngördüklerini söylemişti.

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