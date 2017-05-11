Şekerbank ilk çeyrek kârını açıkladı

Şekerbank Genel Müdürü Taze, “Çoğu yarım asırdır aynı yerde hizmet veren köklü şube ağımız sayesinde küçük tasarrufların değişmeyen adresi olmayı sürdürdük. Bireysel mevduatımızın yarısını 250 bin TL altı mevduatlar oluşturdu” dedi.

Şekerbank, 2017 yılının ilk üç ayında 25,2 milyon TL net kar elde etti. Yılın ilk çeyrek sonu itibariyle toplam aktifleri 23,7 milyar TL’ye yükselen Şekerbank’ın aktif büyüklüğünün yüzde 71’ini krediler oluşturdu. Mart 2017 itibariyle Bankanın özkaynakları ise 2,6 milyar TL‘ye ulaştı. Mart dönemine ait konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan bankanın tabana yaygın mevduat portföyünün yıllık yüzde 9 artışla ilk çeyrek sonu itibariyle 15 milyar TL'yi aştığı bildirildi.

“KÜÇÜK TASARRUFLARIN DEĞİŞMEYEN ADRESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, yüzde 70’i Anadolu’da bulunan yaygın şube ağı sayesinde, ortalama müşteri yaşı sekiz yıl civarında olan geniş tabana yayılmış bir bireysel mevduat yapılarının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Şekerbank’ın 64 yıldır benimsediği üretim ve tasarruf odaklı büyümenin finansmanı ilkesini bugün de yerine getiriyor; özellikle Anadolu’da yüzbinlerce tabana yaygın tasarruf sahibinin değişmeyen adresi olmayı sürdürüyoruz. Diğer yandan daha evvel hiç banka ile çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlayarak kırsal kesimin üretime dahil olup gelirlerinin artırmasını ve tasarrufa yönelmesini destekliyoruz.”

“KGF TEMİNATLI KREDİLER İLK ÇEYREKTE 5 KAT ARTTI”

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, sektörün son yıllarda odaklandığı KOBİ, esnaf ve tarım bankacılığında birkaç nesildir hizmet verdiklerinin ve köklü uzmanlıklarının bulunduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabana yaygın kredi yapısına sahip bankalardan biri olarak yılın ilk çeyreğinde de üretenlere kaynak sunmaya böylece ekonomimize destek sağlamaya devam ettik. Üretimin teşvik edilmesi adına çok değerli adımlardan biri olan KGF kapsamında kullandırdığımız kredilerin oranını hızla artırıyoruz ve ekonominin ve üretimin bel kemiği olan KOBİ’lerimize, esnaf ve işletmelerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, KGF teminatı ile kullandırdığımız kredilerin toplam tutarı Mart 2017 sonu itibariyle, yıl sonundaki bakiyenin 5 katına ulaştı.”

Etiketler