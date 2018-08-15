Yurtiçi piyasalar istihdam verilerini takip edecek

Küresel piyasalar hareketlenen veri takvimine bağlı olarak hareketlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak iş gücü istatistikleri takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasaları 4 günlük düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçerken, dolar endeksi yaklaşık 14 ayın zirvesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,85-2,90 bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarına ara vermesinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit müzakereleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, İngiltere tarafından gelen açıklamalar tedirginlikleri artırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği’nin (AB) tutum değiştirmemesi halinde Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Dün açıklanan Avro Bölgesi 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,2 ile beklentileri aşmasına karşın, Almanya'da büyümenin yüzde 2 ile beklentilerin altında kalması ve enflasyonun yatay seyretmesi sonrası borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan konut fiyatlarındaki artışa karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik ilişkiler gündemi meşgul ederken bugün açıklanacak konut satışları ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Dün döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 artışla 93.419 puandan tamamladı. Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra ABD piyasalarında düşüşünü sürdürerek günü 6,3589'dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,30 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerinin tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak bir içeriğe sahip olduğunu, dolayısıyla banka ve şirket hisselerinin pozitif etkilenmesini beklediklerini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.500 bandının izleneceğine değinen analistler, dolar/TL'de ise 6,50'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satışları

11.30 İngiltere, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, haziran ayı işletme stokları

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