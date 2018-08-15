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İşsizlik rakamları açıklandı

15.08.2018 - 10:00 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, mayıs ayı iş gücü verileri açıklandı.Buna göre mayıs döneminde işsizlik yüzde 9.7 oldu. Önceki dönem yüzde 9.6 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki dönem olan Nisan'da yüzde 9.6 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs döneminde bir önceki döneme göre 0.3 puan artışla yüzde 10.6 oldu.

Verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık azalış ile yüzde 11.6 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17.8 oldu.

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89,000 kişi azalarak 3.14 milyon kişi oldu.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 650,000 kişi artarak 29.14 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 48.1 oldu.

Öte yandan işgücü Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 561,000 kişi artarak 32.27 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. 


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