‹ Önceki Haber İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı

Yatırımcıların risk iştahı bu gelişmelerle arttı

07.11.2019 - 17:51
Yatırımcıların risk iştahı bu gelişmelerle arttı | Piyasa Haberleri

Yatırımcıların risk iştahı yaşanan ticari gelişmelerin etkisiyle arttı.

ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri karşılıklı olarak kaldırmayı kabul ettiğini açıklamış ve tarifeleri sadece karşılıklı olarak eş zamanlı ve orantılı şekilde iptal etme koşuluyla kaldıracağını belirtirken bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini yapıcı kılmak amacıyla, Washington'la yakın iletişim halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.544 Değişim: 2,37% Hacim : 9.540 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.812 07.11.2019 Yüksek 103.544
Açılış: 101.812
5,7421 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7330 07.11.2019 Yüksek 5,7642
Açılış: 5,7493
6,3499 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3424 07.11.2019 Yüksek 6,3858
Açılış: 6,3657
270,75 Değişim: -1,78%
Düşük 269,59 07.11.2019 Yüksek 276,43
Açılış: 275,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.