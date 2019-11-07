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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

07.11.2019 - 15:56
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu; ancak iki politika yapıcı faizlerin düşürülmesi lehine oy kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tuttu ancak iki politika yapıcı daha fazla ekonomik yavaşlama işaretlerinden dolayı faizlerin düşürülmesi lehine oy kullanırken, diğer üyeler küresel ve Brexit sorunlarının artması halinde faiz indirimini değerlendireceklerini belirtti.

Faizlerin sabit tutulmasına yönelik kararın oy birliğiyle alınmasını bekleyen Reuters anketinin aksine, BoE'nin Para Politikası Komitesi politika faizinin yüzde 0.75'te tutulmasını 2'ye karşı 7 oyla kabul etti.

BoE şimdiye kadar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini düşürmesinin ardından Brexit sorunları ve ABD-Çin ticaret savaşının yol açtığı küresel yavaşlamaya karşılık olarak faizleri düşürmeyi reddetti.

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BoE Para Politikası Komitesi'nin iki üyesi olan Michael Saunders ve Jonathan Haskel, BoE'nin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma referandum kararını takiben Ağustos 2016’da faizleri düşürmesinden bu yana faiz indirimini destekleyen ilk kişiler oldu.

BoE'nin para politikası karar metninde "Küresel büyüme istikrar kazanamazsa ya da Brexit belirsizliği sürerse, para politikasının ekonomik büyüme ve enflasyondaki beklenen toparlanmayı desteklemesi gerekebilir" ifadesi yer aldı.


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