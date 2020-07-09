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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

09.07.2020 - 15:11 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 3 Temmuz haftasında net 94,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 21,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Temmuz haftasında net 94,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 21,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Haziran itibarıyla 24 milyar 429,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 585,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 138,7 milyon dolardan 7 milyar 147,2 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 20 milyon dolarlık azalışla 350,5 milyon dolardan 330,5 milyon dolara düştü.

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