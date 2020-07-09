Anel Elektrik'in Katar'daki bağlı ortaklığına yetki | Ekonomi Haberleri

Anel Elektrik'in Katar'daki bağlı ortaklığı 14.16 milyon dolar tutarında yetkilendirme mektubu imzaladı.

Anel Elektrik Katar'daki bağlı ortaklığı Anel MEP Maintenance'in yaklaşık 14.16 milyon dolar tutarlı proje için yetkilendirme mektubu imzaladığını duyurdu.

Anel'den KAP'a yapılan açıklamada, proje ana yüklenicisi C.C.M. şirketine, North Node Lounges, Activity Nodes, Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik Anel MEP tarafından verilen yaklaşık 14.16 milyon dolar tutarlı teklifin C.C.M. tarafından uygun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu taraflarca imzalanmıştır. Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır" denildi.

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