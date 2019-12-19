‹ Önceki Haber "İhracat performansına göre faiz oranı belirleyeceğiz" "İhracat performansına göre faiz oranı belirleyeceğiz" Sonraki Haber › Mutfak devine Japon ortak! İmzalar atıldı Mutfak devine Japon ortak! İmzalar atıldı

Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

19.12.2019 - 14:59 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar geçen hafta, net 79,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı, 170,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 79,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 170,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık ile biten haftada 32 milyar 10,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 272,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 872,6 milyon dolardan 15 milyar 888,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,2 milyon dolarlık satışla 410 milyon dolardan 405,8 milyon dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.599 Değişim: 0,00% Hacim : 6.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.486 19.12.2019 Yüksek 111.274
Açılış: 110.853
5,9416 Değişim: -0,03%
Düşük 5,9360 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,6071 Değişim: -0,11%
Düşük 6,6036 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,46 Değişim: -0,09%
Düşük 282,31 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.