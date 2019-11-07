‹ Önceki Haber Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da 2 dünya rekoru kıracağız Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da 2 dünya rekoru kıracağız Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

07.11.2019 - 15:21
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 1 Kasım haftasında net 19,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 141,4 milyon dolarlık DİBS sattı, 2 milyon dolarlık ŞBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında net 19,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

##$HABER_1458407$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ekim ile biten haftada 29 milyar 485,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 18,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 527,5 milyon dolardan 15 milyar 698,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2 milyon dolarlık artışla 387,7 milyon dolardan 389,8 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.544 Değişim: 2,37% Hacim : 9.540 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.812 07.11.2019 Yüksek 103.544
Açılış: 101.812
5,7421 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7330 07.11.2019 Yüksek 5,7642
Açılış: 5,7493
6,3506 Değişim: -0,24%
Düşük 6,3424 07.11.2019 Yüksek 6,3858
Açılış: 6,3657
270,68 Değişim: -1,81%
Düşük 269,59 07.11.2019 Yüksek 276,43
Açılış: 275,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.