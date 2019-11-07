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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

07.11.2019 - 15:29
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 662 milyon lira azalarak 2 trilyon 556 milyar 88 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Kasım ile biten haftada 6 milyar 662 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 750 milyon liradan 2 trilyon 556 milyar 88 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 424 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 417 milyar 621 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 437 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

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Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Kasım ile biten haftada 2 milyar 612 milyon lira artarak 437 milyar 28 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 594 milyon lirası konut, 6 milyar 167 milyon lirası taşıt ve 239 milyar 267 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 676 milyon lira artarak 383 milyar 822 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artışla 114 milyar 457 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 928 milyon lirası taksitli, 63 milyar 529 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 artarak 139 milyar 284 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 89 milyar 701 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 61 milyon lira artarak 598 milyar 821 milyon liraya yükseldi.


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