‹ Önceki Haber Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Yabancı yatırımcı 699 milyon dolarlık satış yaptı

15.03.2018 - 15:22

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 9 Mart haftasında 476.5 milyon dolar, hisse portföyü 222.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 9 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 476.5 milyon dolar azaldı.

##$HABER_1444730$##

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 222.8 milyon dolar azaldı. Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 2 Mart haftasında 107.3 milyon dolar, hisse portföyü ise 14.2 milyon dolar azalmıştı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 9 Mart haftası itibarıyla 31.96 milyar dolardan 30.97 milyar dolara geriledi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 9 Mart haftası itibarıyla 53.26 milyar dolardan 53.14 milyar dolara geriledi.


Etiketler

  • TCMB
  • hisse senedi
  • kişilerin mülkiyeti
‹ Önceki Haber Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.202 Değişim: -0,33% Hacim : 5.753 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.031 15.03.2018 Yüksek 118.149
Açılış: 117.979
3,8955 Değişim: 0,41%
Düşük 3,8764 15.03.2018 Yüksek 3,9054
Açılış: 3,8795
4,8033 Değişim: 0,09%
Düşük 4,7949 15.03.2018 Yüksek 4,8250
Açılış: 4,799
165,05 Değişim: -0,15%
Düşük 164,82 15.03.2018 Yüksek 165,91
Açılış: 165,30
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.