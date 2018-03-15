Yabancı yatırımcı 699 milyon dolarlık satış yaptı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 9 Mart haftasında 476.5 milyon dolar, hisse portföyü 222.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 9 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 476.5 milyon dolar azaldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 222.8 milyon dolar azaldı. Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 2 Mart haftasında 107.3 milyon dolar, hisse portföyü ise 14.2 milyon dolar azalmıştı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 9 Mart haftası itibarıyla 31.96 milyar dolardan 30.97 milyar dolara geriledi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 9 Mart haftası itibarıyla 53.26 milyar dolardan 53.14 milyar dolara geriledi.

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