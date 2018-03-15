Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu doları/TL beklentisini bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 75 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Mart ayı Beklenti Anketi" yayımlandı. Buna göre, mart ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 olurken, mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,66 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 9,49'a geriledi. Şubat ayı anketinde yüzde 9,26 ve yüzde 8,25 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, mart anketinde sırasıyla yüzde 9,49 ve yüzde 8,21 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 45,1 milyar dolar iken, bu anket döneminde 48,2 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 45,7 milyar dolar ve 47,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,0970 iken, bu anket döneminde 4,0975'e yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4,1774'ten 4,1877'ye çıktı.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,6

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,5 olarak kayıtlara geçti.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,54 iken, bu anket döneminde yüzde 12,53'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise değişmeyerek yüzde 12,75 oldu.

Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 13,28 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,24, yüzde 13,13, yüzde 12,96, yüzde 12,65 ve yüzde 11,85 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentilerinin tamamında yüzde 8,00 oldu.