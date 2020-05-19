Yabancı ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı | Piyasa Haberleri

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.

Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL'nin 7,2692 seviyesinden

düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu.

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TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.

"TCMB'NİN GENİŞLEMECİ TUTUMUNUN DEVAM EDECEK"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB'nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti.

TCMB'nin diğer merkez bankalarıyla yeni swap hatları oluşturacağına dair ümitlerle TL'nin toparlandığını ifade eden Tuvey, TCMB'nin genişlemeci tutumunun devam edeceğini dile getirdi.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

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