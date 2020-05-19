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Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor

19.05.2020 - 13:14
Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.


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