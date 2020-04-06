Virüs 18 trilyon doları sildi | Piyasa Haberleri

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) haftalık raporunu göre koronavirüs salgını küresel pay piyasalarında tarihi fiyatlamalara neden oluyor.

Buna göre Kovid-19, 2020’nin ilk çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 20’lik değer kaybına yol açarken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyondan fazla değer kaybederek 70 trilyon doların altına geldi.

Özellikle son iki haftada uygulamaya alınan genişlemeci para ve maliye politikalarıyla son zamanlardaki kayıpların kısmen telafi edilmesine rağmen, Kovid-19 sebebiyle devam eden belirsizlikler bütün varlık fiyatlarından aşırı oynaklığın devam etmesine neden oluyor.

Salgının ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlikler halihazırda küresel çapta özel sektör gelirlerinde yüzde 10’luk bir düşüşe yol açacağı tahmin edilirken, bu tahminler Çin’de yüzde 5, Latin Amerika’da yüzde 25 olmak üzere değişiklik gösteriyor.

DÜŞÜŞ SÜRECEK

Yıl başından bu yana yapılan aşağı yönlü revizyonlarda, şirket gelirlerinin Japonya’da yüzde 7, ABD’de yüzde 8 civarında azalacağı yönündeyken, Euro Bölgesi için yüzde 12’lik, Kanada içinse yüzde 13’lük bir gelir kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor. Analistler, şirket gelirinde yaşanabilecek düşüşe yönelik revizyonlarında tahminlerini 2008 finansal krizine göre çok daha hızlı şekilde indiriyor.

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